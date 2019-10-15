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Юным орловцам предлагают нарисовать «Елку Победы»

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Всероссийский конкурс пройдет с 10 октября по 10 ноября. Он приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника в 1945 году.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Рисунки могут быть выполнены в любой технике.

Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Более подробная информация размещена на сайте Музея Победы.

Для справки: Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией — в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.


Орловское Информбюро
15 октября 2019 года

 


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