Новости версия для печати Когда вода по расписанию - два раза в неделю В такой ситуации уже больше месяца живут жители деревни Мочилы.



И своя водонапорная башня - есть. Да только вода из нее - не лучшего качества. Потому и отключили. В гости к людям, где берегут каждую каплю - отправились наши ливенские коллеги.































При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

14 октября 2019 года







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