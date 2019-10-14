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Депутат Госдумы Ольга Пилипенко сегодня встретилась с орловскими журналистами

Она рассказала о своих первых успехах в законотворчестве. Вопросы касались текущей работы нижней палаты парламента и законопроектов, которые сейчас активно обсуждают депутаты.

Ольга Пилипенко рассказала, что к своим прямым обязанностям она приступила всего неделю назад. Большую часть времени с сентябрьских выборов пришлось отдать регламентным процедурам, через которые проходят все новые депутаты. Главным документом, над которым сейчас работают народные избранники, является бюджет на следующий год. Обсуждают его все комитеты, независимо от полномочий. И после первого чтения в законопроект было предложено внести некоторые поправки.
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Все соглашения между Министерством финансов и региональной властью были подписаны до конца этого финансового года. То есть, финансирование по всем проектам и по всем министерствам и ведомствам начнётся с начала года. Это говорит о том, что регион сможет торговать уже по всем знаковым проектам и мероприятиям уже в начале года».



Антон Киселёв
14 октября 2019 года

 


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