Новости версия для печати ЕГАИС посчитает проданный алкоголь. Но не весь На заседании Орловского областного правительства обсуждали цифровизацию в сфере торговли.



Каждая проданная бутылка спиртосодержащих напитков сразу же фиксируется в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Она создана, чтобы обеспечить прозрачность розничного оборота алкогольной продукции.



Как стало ясно из доклада, контроль за оборотом пива заканчивается на этапе поставки в розницу, что не позволяет вести борьбу с его нелегальным сбытом. Конкретных инструментов для решения этой проблемы пока нет - доложили главе региона. Торговля без лицензии и продажа контрафакта с поддельными акцизными марками, а также незаконная розничная продажа спиртосодержащих напитков - самые частые нарушения.

Юрий Савенков начальник УМВД России по Орловской области: «Всего за 9 месяцев текущего года произведено 329 проверок объектов оптово-розничной продажи алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 11,8 тысяч декалитров алкогольной продукции».





Анна Вайсергисер

14 октября 2019 года







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