Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Трагедия, которая унесла две жизни. Подробности ДТП выясняются. Виновному грозит - уголовная ответственность.



- Сегодня христиане отмечают большой праздник. На службе в храме побывала и наша съемочная группа.



- Всех - посчитают: Орелстат узнает, как часто жители региона пользуются информационным технологиями. Опрос - стартовал сегодня.



- Перспективы развития музея-заповедника: какие перемены ждут Спасское-Лутовиново? Своими идеями с журналистами поделился новый директор.



- Пятая победа подряд: орловские футболисты обыграли соперников из «Ельца». Расскажем, когда и где состоится следующий матч.

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Вести-Орёл

14 октября 2019 года







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