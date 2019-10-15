Новости версия для печати Вчера вечером скончался депутат Орловского городского совета народных депутатов Константин Федотов Причина смерти - проблемы с сердцем. Ему было 54 года.



В 90-х годах он работал в структурах администрации Орловской области. После был заместителем директора и секретарем попечительского Совета Орловского областного Государственного Фонда поддержки малого предпринимательства. В начале 2000-х возглавлял Орловскую лизинговую компанию. Долгие годы был директором муниципального «Зеленстроя». В последнее время работал заместителем директора крупной управляющей компании. С 2006-го избирался депутатом горсовета трех созывов, был председателем комитета по бюджету и налоговой политике. Константин Иванович активно сотрудничал со средствами массовой информации, в том числе и с нашей телерадиокомпанией. Коллектив ГТРК «Орёл» выражает соболезнования родным и близким.





Надежда Невматулина

15 октября 2019 года







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