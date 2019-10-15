Новости версия для печати Опыт орловского избиркома понравился ярославцам Члены Совета председателей избирательных комиссий дали высокую оценку организации и проведению выборов в Орловской области.



В Ярославле на заседании Совета говорили и о нововведениях, которые применялись на выборах в этом году.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Это голосование на цифровых избирательных участках, которые были образованы в Москве и открыли дополнительные возможности для наших избирателей проголосовать на дополнительных выборах депутата Государственной Думы за пределами нашего региона. И один не менее успешный эксперимент, который также был реализован организаторами выборов из нижестоящих комиссий - это применения в день голосования, в период работы участковой избирательной комиссии нового программного обеспечения - это интерактивный рабочий блокнот».

Итоги работы нашей делегации в Ярославле подвели на заседании облизбиркома. Кроме этого рассмотрели ряд текущих вопросов.





Надежда Невматулина

15 октября 2019 года







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