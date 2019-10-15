Новости версия для печати «Созвездие Орла» собирает талантливых Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи создан в рамках национального проекта «Образование».



Задача центра подготовить талантливых детей и подростков для участия в предметных олимпиадах. В списке обучающихся - порядка ста человек. Это школьники Орла и Орловского района от 11 до 17 лет, показавшие высокие результаты учебной и внеучебной деятельности по литературе. Именно этому предмету посвящена первая смена.



Наталья Мартынова, замначальника управления общего образования департамента образования Орловской области: «Первая смена по направлению «литературное творчество» будет направлена на изучение искусства анализа художественного текста. В течение двух недель ребята будут обучаться этому мастерству».

Начали - со знакомства с преподавателями. Это ведущие педагоги региона, победители всероссийских педагогических конкурсов, учителя - авторы уникальных предметных и междисциплинарных модулей. Также читать лекции и проводить мастер-классы будут деятели науки, литературы, искусства. Свой опыт преподаватели используют, чтобы помочь детям максимально раскрыть свои способности. Обучение будет проходить как в очно-заочной форме, так и самостоятельно.





Татьяна Тимохина

15 октября 2019 года







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