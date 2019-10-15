Новости версия для печати О службе в вооруженных силах - начистоту Осенняя призывная кампания в разгаре. До декабря Орловская область должна поставить под ружье 600 новобранцев. С какими проблемами сталкиваются призывники и их родители, как удается решить сложные вопросы и где получить практическую правовую помощь - об этом и многом другом речь пойдет сегодня в эфире «Радио России. Орел».



Гостем вечернего интерактива станет Председатель Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова. Кроме того, в прямом эфире орловцы смогут получить юридическую консультацию по заданной теме. Телефон студии (4862) 43-51-87. Также принимаются сообщения в Viber и WhatsApp по номеру 8 920 808 40 00. Начало интерактива в 18:20.



Напоминаем, программы «Радио России. Орел» звучат на всей территории области, в Орле на частоте 102.3 FM. Они транслируются на первой программе проводного вещания и в сети Интернет – на сайте «Орловское информбюро».





Надежда Невматулина

15 октября 2019 года







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