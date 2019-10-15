Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Инвесторам - зеленый свет. Сегодня в Мценске подпишут соглашения с резидентами территории социально-экономического развития.



- Опыт Орла понравился ярославцам. «Вести» узнали, какие инновации избирательного процесса возьмут на вооружение.



- Говорит Орёл: сегодня на «Радио России» состоится разговор начистоту о службе в вооруженных силах.



- Назад, в прошлое. В театре «Русский стиль» поставили яркий, шумный, эмоциональный с атрибутикой и музыкой советских времен. Мы побывали на премьере.





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Вести-Орёл

15 октября 2019 года







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