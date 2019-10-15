Новости версия для печати В муниципальном театре «Русский стиль» открылся 26-й театральный сезон Это самый молодой театр в нашем городе, но у него с момента открытия и до сегодняшнего дня всегда был и остается свой зритель. Бессменный режиссер театра Валерий Симоненко для новой постановки выбрал пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Она написана в тридцатых годах прошлого века, но её главная тема и сегодня перекликается с современными реалиями. Эва Стасюлевич побывала на премьере.



Жил простой обыватель, жил, а потом взял да и решил покончить жизнь самоубийством, и вокруг все вроде бы культурные и интеллигентные люди пытаются использовать его смерть в своих, корыстных целях.



За масками интеллигентов и обывательскими разговорами, так в тридцатые годы называли недовольство существующим строем, вдруг появляются трагические ноты, тема человечности.



Валерий Симоненко, режиссёр-постановщик спектакля: «Тот, кто не очень бережно относится к своему прошлому, он обречен в будущем делать какие-то большие ошибки. И эта пьеса как бы предупреждает об этом, и поэтому мне кажется, что она абсолютно гуманистическая, и сегодня как никогда имеет право на существование».

Самоубийства не случилось, и благодаря именно этому становится понятно, кто есть кто - и сам главный герой, и те, кто его окружают. А находить в себе силы жить надо в любых обстоятельствах, даже когда ты не свободен...



Анна Аленчева, актриса театра «Русский стиль», исполнительница роли Тёщи: «Тема внутренней свободы, свободы личности, и вообще - что такое личность и общественность, этот конфликт, мне кажется, и есть тема спектакля».

Спектакль яркий, шумный, эмоциональный с атрибутикой и музыкой советских времен. И каждый, кто пришел на премьеру, увидел в нем что-то свое.



Валерий Иванов, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера ОГИК: «Спектакль о человеческой душе. Спектакль о том, что она может быть в определенных обстоятельствах может быть великой, а в других случаях она может стать ничтожной».

Трагедия превращается в фарс, главного героя просто просят удалиться из жизни, его соблазняют лозунгами, обещают, что он станет символом, но он просто расхотел умирать и не хотел быть никаким героем. И это, по замыслу Эрдмана, крайняя степень несвободы, когда человек не только не волен выбирать, как ему жить, но даже и умереть так, как он хочет, невозможно.



После спектакля артистов поздравили с началом нового сезона и вручили награды по итогам прошлого. Муниципальную премию за лучшую женскую роль получила Любовь Литвиненко за роль Лизы в спектакле «Лаврецкий», а за лучшую мужскую роль - Александр Галуцких за спектакль «Слон».









Эва Стасюлевич

15 октября 2019 года







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