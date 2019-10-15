Новости версия для печати Орловские полицейские продолжают «охотиться» за пьяными водителями Очередной рейд прошел накануне



За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено три водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один из них повторно, один - отказался от прохождения освидетельствования.



Сотрудники ГИБДД Орловской области напоминают, что согласно действующему законодательству, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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