Новости версия для печати Полицейские узнали о ДТП только от пострадавшего водителя Он обратился за помощью в больницу Нарышкино.



14 октября в 10:43 в ГИБДД по Урицкому району поступила информация, что в ЦРБ поселка Нарышкино за медицинской помощью обратился мужчина, который получил телесные повреждения в результате ДТП. Было установлено, что 14 октября в 8 часов водитель, управляя автомобилем «Деу Нексия», следовал по автодороге «Орел – Брянск» и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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