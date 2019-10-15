Новости версия для печати В Мценске полицейские раскрыли серию краж из магазина Оперативники установили причастность двух местных жительниц к шести фактам хищения товара.



Как установили сотрудники Отдела уголовного розыска, в период с 30 августа по 11 сентября работница магазина и ее знакомая, сговорившись, похищали из торгового зала продукты питания, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению. Установлено, что это гражданки 1992 года рождения. В отношении данных амчанок следственным отделом возбуждено шесть уголовных дел. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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