Новости версия для печати Житель Свердловского района предстанет перед судом за убийство односельчанина Виной преступления стал алкоголь.



Следствием установлено, что 26 марта 2019 года обвиняемый 53-летний житель Свердловского района, находясь в гостях у 62-летнего односельчанина, в процессе распития спиртных напитков вступил с ним в конфликт, в ходе которого схватил со стола два ножа и нанес ими ранения в область шеи потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Преступление было раскрыто по горячим следам, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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