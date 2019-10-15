Новости версия для печати В Ливенском районе сгорел стог сена Пострадавших нет.



ЧП произошло накануне вечером в селе Вязовик. В результате пожара стог сена сгорел полностью на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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