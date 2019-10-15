Новости версия для печати Житель Ливенского района, подозреваемый в убийстве собственной бабушки, признался в содеянном Показания закрепили криминалисты следственного комитета на месте преступления - в деревне Брыково, где проживала потерпевшая.



В ходе следственных действий подозреваемый продемонстрировал, как действовал в момент преступления, а также указал место, где спрятал орудие убийства - металлический прут. Чтобы достать его, следователям пришлось осушить колодец во дворе дома убитой. Предлогом для роковой ссоры стали упреки бабушки пьяному внуку.



Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Ранее судимый 25-летний родственник потерпевшей под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что 8 октября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в гости к бабушке и вступил с ней в конфликт, в процессе которого металлическим предметом нанес ей множественные телесные повреждения. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый, предприняв определенные меры по сокрытию следов преступления, покинул место происшествия. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечение в виде заключения под стражу».





Иван Суверин

15 октября 2019 года







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