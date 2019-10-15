Новости версия для печати 46 млн рублей долгов взыскали орловские приставы Только за 8 месяцев этого года было наложено порядка 3 тысяч арестов имущества, среди которых свыше 500 единиц транспортных средств и 177 объектов недвижимости.



В результате принудительной реализации имущества с должников уже удалось взыскать более 46 млн рублей.



Более 360 тысяч исполнительных производств сегодня находится в производстве у орловских судебных приставов. Чтобы взыскать задолженности сотрудникам службы приходится все чаще задействовать весь арсенал средств. Все чаще приставы ограничивают неплательщикам выезд за рубеж, а на злостных алиментщиков заводят уголовные дела.



Наталья Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области: «Управление федеральной службы судебных приставов рекомендует гражданам не ждать визита судебных приставов и мер принудительного взыскания, а самостоятельно узнать об имеющихся задолженностях с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», находящегося на сайте УФССП России по Орловской области. С помощью данного сервиса возможно оплатить имеющуюся задолженность, не выходя из дома, с помощью электронных платежных систем».





Оксана Гранн

15 октября 2019 года







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