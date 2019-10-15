Новости версия для печати Животные Детского парка пришли в гости к школьникам Погладить, покормить и узнать много интересного о необычных домашних животных довелось первоклассникам лицея №22. У них прошел необычный урок природоведения. К ним в гости приехала выездная зоовыставка из Детского парка.



На уроке природоведения черепаху, кролика, шиншиллу, морскую свинку и енота дети могли увидеть не на картинке, а живьем. И не просто увидеть, а погладить и покормить. Это питомцы зоовыставки из Детского парка, который пока закрыт на ремонт.



Светлана Балашова, заместитель директора детского парка г. Орла: «Сейчас посещений нет и животные наши заскучали - нашего внимания им не хватает, поэтому возникла идея вывозить животных в школы».

На уроке детям рассказали, где обитают и что едят эти животные, а также поведали немало интересных фактов о них. Например, какой вес может выдержать панцирь черепахи? Как получили свое название морские свинки? С какой стати кроликов прозвали трусишками?



Оказывается, шиншила, как летучая мышь может спать вверх ногами, и в случае опасности, так же как ящерица отбрасывает хвост, это животное отбрасывает кусочки шерсти.



Особый интерес у ребят вызвал енот-полоскун. Четырехмесячная малышка Мики впервые встретилась с детьми, поэтому вела себя немного стеснительно. Хотя на самом деле еноты, как и дети, любят пошалить, умеют открывать крышки от бутылок, дверцы шкафа и обожают все стирать. А уж чистоплотности у них могут поучиться и ребята. Перед обедом енот обязательно помоет руки, а заодно и еду. И, конечно, ребятам еще раз напомнили, что за своих домашних питомцев они в ответе.



Татьяна Шевцова, директор лицея №22 г. Орла: «В Детском парке есть кружок «Лапки-царапки», я думаю, что на период ремонта он придет к нам в образовательное учреждение».

Это первый выезд зоовыставки Детского парка, однако сотрудники планируют продолжить эту практику и еще придут в другие школы и детские сады со своими пушистыми и хвостатыми подопечными.









Татьяна Тимохина

15 октября 2019 года







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