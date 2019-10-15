Жителей дома на ул. Комсомольской не оставят без крыши

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вторник
15.10.2019
15:54:37
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Жителей дома на ул. Комсомольской не оставят без крышиПодрядчик обещал, что сегодня приедет металл для покрытия кровли.
В одном из выпусков программы «Вести. Орел» мы рассказывали о том, что в одной из пятиэтажек на улице Комсомольской в Орле до сих пор не завершен ремонт крыши. Тема проблемного дома по улице Комсомольской №227 была поднята сегодня на рабочем совещании главы администрации Александра Муромского. Он отметил, что нарекания жителей, которые не одну неделю живут в доме с непокрытой кровлей, справедливы. И хотя администрация Орла не участвует в проведении капитального ремонта, реагировать на обращения горожан необходимо. Александр Муромский поручил своему заместителю держать ситуацию на личном контроле.
Во избежание подобных ситуаций было принято решение составить список объектов, где еще не были проведены сезонные работы, и напомнить подрядчикам об ускорении темпов.
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