Новости версия для печати 5,8 млрд рублей частных инвестиций вложено в переработку печатных плат на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» Сегодня было подписано соглашение с инвесторами.



Компания планирует реализовать на территории Мценска проект по созданию инновационного производства по высокотехнологичной переработке печатных плат из отработанного электрического и электронного оборудования, для получения восстановленных металлов высокой степени очистки. В производственной цепочке будут использоваться самые современные технологии и оборудование.



Мощность завода – 12 тыс. тонн/год, а общая площадь – почти 8 га. Проектная производительность первой очереди производства составит свыше 6000 тонн в год медного катода и драгоценных металлов в совокупности.



В результате реализации проекта планируется создать более 300 рабочих мест, сообщает информационный портал Орловской области.





Мария Семак

15 октября 2019 года







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