|
вторник
15.10.2019
15:53:55
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Соглашение подписано: инвесторы вложат в развитие Мценска 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Расскажем - какие проекты планируют реализовать.
- Лишил жизни, обидевшись на замечание. Житель Ливенского района признался в убийстве бабушки.
- Будет ли кровля вместо пленки: ситуацию с домом 227 по ул. Комсомольской в Орле обсудили городские власти. Что решили? Ответ в нашем материале;
- Законные санкции: орловские приставы арестовывают имущество, ограничивают выезд за рубеж. Что еще грозит должникам?
- Ушел из жизни в 54 года. Прощание с депутатом городского Совета Константином Федотовым состоится завтра.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта