Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Соглашение подписано: инвесторы вложат в развитие Мценска 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Расскажем - какие проекты планируют реализовать.



- Лишил жизни, обидевшись на замечание. Житель Ливенского района признался в убийстве бабушки.



- Будет ли кровля вместо пленки: ситуацию с домом 227 по ул. Комсомольской в Орле обсудили городские власти. Что решили? Ответ в нашем материале;



- Законные санкции: орловские приставы арестовывают имущество, ограничивают выезд за рубеж. Что еще грозит должникам?



- Ушел из жизни в 54 года. Прощание с депутатом городского Совета Константином Федотовым состоится завтра.



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Вести-Орёл

15 октября 2019 года







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