Новости версия для печати Сегодня центр Орла стал зеленее В городе состоялась межнациональная экологическая акция. Мероприятие проходит не первый год и каждый раз - шумно и празднично.



Сквер Фомина стал сегодня богаче на несколько десятков деревьев. Теперь там растут молодые рябины - символ благополучия и братства. Участие в акции приняли иностранные студента, а именно - представители тридцати стран. После работы всех ждало традиционное русское угощение - горячий чай из самовара с баранками.





Мария Семак

15 октября 2019 года







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