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вторник
15.10.2019
15:53:43
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Успеют ли в срок отремонтировать сквер Комсомольцев в Орле?Этот вопрос обсудили сегодня на совещании в мэрии Орла.
Подрядчик поздно приступил к благоустройству этой общественной территории. В администрации говорят: понимание есть, работают в сжатых сроках.
В сквере Комсомольцев подрядчик отремонтировал 1200 квадратных метров тротуаров, установил 100 погонных метров бордюрного камня и 1200 погонных метров поребрика, сообщает сайт городской администрации. Начались подготовительные работы по обустройству детской площадки. Срок завершения работ согласно муниципальному контракту — 14 ноября 2019 года.
Остальные общественные территории, где идет благоустройство, опасения не вызывают.
На текущей неделе завершается срок выполнения работ в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии. Благоустройство площади Содружества должно завершиться до 30 ноября. Однако подрядчик готов предъявить объект к сдаче раньше срока, ориентировочно к концу октября, отметил первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.
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