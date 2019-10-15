Новости версия для печати В Орловской области приостановили деятельность потребительского кооператива Поводом стали итоги внеплановой проверки.



В ходе проверки было установлено, что с января по сентябрь текущего года предприятие закупало молокосырье в личных подсобных хозяйствах граждан и отправляло его на переработку без оформления ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, на предприятии не проводилась дезинфекция транспорта для перевозки молока. По факту проверки в отношении юридического лица управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении, деятельность кооператива была приостановлена на50 суток.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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