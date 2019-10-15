Новости версия для печати Свое отношение к новой транспортной схеме Орла сегодня высказали активисты реготделения ЛДПР Они провели пикет.



Была выбрана одна из остановок на улице Комсомольской. Активисты вышли выразить свою позицию с плакатами. Кроме того, было обращение к автомобилистам – «посигналь, если согласен». Свои «голоса» активно отдавали водители маршруток. Стоит напомнить, что новая транспортная схема была вынесена на общественное обсуждение и собрала в большинстве своем негативные отзывы. Пассажиров не устраивает значительное сокращение количества маршрутов. Перевозчиков - сама схема, которая подразумевает, например, конечные остановки в центре города, где и без того перегружены дороги.



Роман Неверов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР: «Сегодня партия ЛДПР в очередной раз показывает свое отношение к инициативе ввести новую транспортную схему в Орле. Схема эта недоработанная, сырая, более того, она совершенно не нужна. И не решает те проблемы, которые стоят перед горожанами. Поэтому, мы выражаем свой протест, мы говорим о том, что схема эта не нужна. И мы надеемся, что нас услышат».





Татьяна Напольских

15 октября 2019 года







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