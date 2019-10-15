Новости версия для печати В Орле запели ветераны Сегодня стартовал VI областной вокально-хоровой фестиваль старшего поколения. Он собрал более 600 самодеятельных талантов в возрасте от 50 и старше.



В этом году фестиваль собрал более 35 коллективов из Орла и всех районов области. Плюс гости из соседних регионов, выступление которых идет вне конкурса. Большинство участников уже давно хорошо известны и любимы ценителями хорового пения. Среди них есть настоящие хоры-ветераны, которые выступают уже тридцать и более лет, однако в этом году появилось немало и новичков.



Тамара Казакова, председатель оргкомитета областного фестиваля «Не стареют душой ветераны»: «Мы очень уважительно относимся к старшему поколению, потому что они своим певческим трудом делают большое дело - воспитывают уверенность в завтрашнем дне у молодежи, пропагандируют то прекрасное, что есть в нашей стране».





Оксана Гранн

15 октября 2019 года







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