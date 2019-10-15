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В Орле будущие бизнесмены получили награды

В мэрии поздравили победителей олимпиады по предпринимательству. Сначала старшеклассники прошли отбор на уровне школы. Сильнейшие вышли в общегородской финал. Ребята решали тесты на умение выстраивать логистику, организовывать цикл «товар - деньги – товар». Самых талантливых вместе с наставниками и родителями чествовали в мэрии Орла.

Исследователи отмечают, что лишь 5% населения нашей планеты имеют природную предпринимательскую жилку. И если такой талант удалось обнаружить у ребёнка, его способности, несомненно, нужно развивать. Правда, предварительно нужно создать положительный имидж бизнесменам, чтобы ребята начали тянуться к этому делу, и, конечно, создать эффективную систему подготовки предпринимателей. Собственно, эти цели и преследовали организаторы конкурса.

Светлана Ковалёва, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Это был, действительно, конкурс. Больше 300 участников. Сегодня у нас победители - лучшая десятка, шесть человек лидеров. Соответственно, это те дети, которые не просто решили какие-то тестовые задания, но и блестяще справились с практическим кейсом по предпринимательской деятельности».

Игорь Краличев, замглавы администрации города Орла, начальник финансово-экономического управления: «Конкурс проводился в рамках популяризации развития предпринимательства, и хочется надеяться, что молодежь - это основа нашего дальнейшего бизнеса и нашего процветания».

Заключительный - муниципальный - этап олимпиады включил в себя два задания. В первом, на примере нескольких компаний, конкурсанты искали выход из кризисного положения. Во втором - школьники разбирали недоработки парижского «Диснейлэнда».

Эльвира Борисова, призёр олимпиады по предпринимательству: «Самым сложным было решение задач. Потому что всегда есть один верный вариант ответа, и нельзя показывать своё мнение».
 
Владислав Лысов, победитель олимпиады по предпринимательству: «Дисней» - это американская компания. А делали они «Диснейлэнд» в Париже. Они стали туда включать персонажей из американских мультиков. Первое, что я указал, что тогда были разногласия между Европой и США, и чтобы удовлетворить население, они должны были включать персонажей европейских мультиков».

Вместе с победителем и призёрами, награды от организаторов конкурса получили наставники школьников и родители учеников. Также ребята получили ценные подарки от партнёров.




Антон Киселёв
15 октября 2019 года

 


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