Новости версия для печати Завтра несколько домов в Орле останутся без света Причина – «стрижка деревьев».



16 октября в областном центре начинаются работы по обрезке зеленых насаждений, которые находятся в непосредственной близости от линий электропередач. В связи с этим с 9:00 до 14:00 часов не будет света в районе доме №6 по улице Пионерская. Завтра в это же время отключат электроэнергию в районе дома № 6 по улице Громовой, 18 октября в домах с № 57 по № 61 - по улице Пушкина. Обрезку деревьев проводят сотрудники «Зеленстроя». В мэрии Орла просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.





Анастасия Дорохова

15 октября 2019 года







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