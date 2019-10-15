Новости версия для печати Большая премьера - 21 октября в 21:00! Телеканал «Россия» представляет новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле – сериал «Екатерина. Самозванцы».



«Екатерина. Самозванцы» – это сериал о становлении Российской империи, тревожном периоде в истории страны, и о Великой Императрице, которая эту историю творила.



Новая встреча с блестящими героями авантюрного века возвращает в эпоху, когда судьба государства зависела от решений одной-единственной женщины. Россия завоевала статус великой державы – и едва не погибла. Екатерина стала Великой – и едва не потеряла престол…

Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. В Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие – врагом Екатерины в битве за трон может стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Корона Российской империи в опасности…



Екатерина мечтает о семейном счастье, но даже власть самой могущественной женщины не вернет ушедшую любовь. Сумеет ли императрица понять и простить своего возлюбленного – или ее сердце ожесточилось, и она будет мстить? Там, где погасло одно чувство, очень скоро может вспыхнуть другое…



События, эхо которых доносится до наших дней, тайны престолов и тайны женского сердца – в новом сезоне киносаги о судьбе Империи и ее императрицы. Одна-единственная женщина смогла соединить в своей судьбе власть над великой Империей, авантюры, войны, заговоры, интриги – и любовь, которая заставляет историю изменить свой путь…



Блестящий кастинг, интригующий и правдивый сюжет, роскошные интерьеры дворцов, богатство деталей и костюмов – все для того, чтобы история схватки Екатерины с самозванцами увлекла настоящей страстью и красотой.



Съемки фильма проходили в исторических интерьерах: в самых красивых дворцах и усадьбах России. На экране можно будет увидеть красоты Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины и Царского Села, а также суровость Петропавловской крепости.

Два первых сезона: «Екатерина» (2014) и «Екатерина. Взлет» (2017) на вершине успеха! Сериал награжден премиями «ТЭФИ» и «Золотой орел»; занял третье место в топ-20 лучших сериалов в рекомендациях авторитетного зарубежного издания Hollywood Reporter. Сага о любви и власти русской императрицы переведена на 20 языков, права на показ куплены в 104 странах.

Марина Александрова:



О фильме «Екатерина. Самозванцы» рассказывает о том же периоде, что и второй сезон – «Екатерина. Взлет». Но теперь это более внимательное рассматривание. Это схватка с заговорщиками, которые угрожали не только власти Екатерины, но и жизни, которые заставили ее бояться. Это один из самых драматичных и сложных этапов ее жизни и в этом сезоне Екатерина наиболее уязвима. И она будет защищаться любой ценой. Екатерину ждут потери и предательства – не только на политическом фронте, но и на любовном. «Екатерина. Самозванцы» – это очень красивый фильм: много съемок на натуре, в исторических дворцах и павильонах, где воссозданы уникальные интерьеры.



О роли «Входишь в Екатерининский дворец – и понимаешь, что играть надо так, будто все это принадлежит тебе. Масштабы потрясают! Эта роль действительно подарок: это и мужской персонаж, и женский персонаж, и волевая, и хрупкая. В этом образе столько пластов заложено, – такой еще поискать в мировой драматургии. Екатерина достойна того, чтобы о ней говорил весь мир! Невероятная личность в нашей истории: немка по рождению, она за тридцать лет на российском престоле стала абсолютно русской. И действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до неё и после неё. Екатерина II всегда привлекала внимание кинематографистов всего мира – это такая яркая историческая личность, что о ней неизбежно будут появляться новые и новые картины. Я счастлива, что выпала такая судьба – сыграть императрицу. Невероятная женщина! Мы работали с большой любовью и теплотой по отношению к этому времени и этому персонажу. Я очень благодарна всей съемочной группе и каждому, потому что Екатерина – это не только я, это большое количество людей, стоящих за моей спиной, которые мне помогали воплотить этот образ и быть наиболее близкой к исторической действительности.»



О костюмах «Конечно, платья, интерьеры всегда диктуют определенное актерское поведение, и в корсете уже быстро не побегаешь. И платья достаточно тяжелые, корона жмет! Я теперь поняла, откуда выражение! Корона действительно очень тяжелая и действительно жмет. Представляете, от нее остаются отпечатки на лбу. Я уже точно знаю, какой корсет будет хрустеть, какой не хрустеть. У Екатерины конечно было гораздо больше платьев, чем у нас в сериале, но у нас на съемках было все настолько аутентично, что даже драгоценности настоящие».



В ролях: Марина Александрова, Павел Табаков, Михаил Горевой, Владимир Яглыч, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Алина Томникова, Кузьма Сапрыкин, ОлаКейру, и другие



Продюсеры АЛЕКСАНДР АКОПОВ, АНТОН ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, НАТАЛИЯ ШНЕЙДЕРОВА

Автор сценария АРИФ АЛИЕВ, при участии АНДРЕЯ ИВАНОВА и ИВАНА ЗАВАРУЕВА

Режиссер-постановщик ДМИТРИЙ ИОСИФОВ

Оператор-постановщик МАКСИМ ШИНКОРЕНКО

Художник-постановщик СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

Композитор НИКОЛАЙ РОСТОВ



ФИЛЬМ СНЯТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ









Орловское Информбюро

15 октября 2019 года







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