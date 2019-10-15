Новости версия для печати Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» получили официальную прописку Сегодня компании, реализующие инвестиционные проекты, подписали соглашения с правительством области. Вместе с официальной пропиской предприниматели получили несколько приятных налоговых бонусов. Правда, также компании взяли на себя и ряд обязательств по дальнейшему развитию Мценска и созданию новых рабочих мест.



Один из инвесторов запустил линию производства оконной и дверной фурнитуры для систем ПВХ. Второй - вложился в полимерные покрытия, которые наносятся на рулонный прокат. Но самым масштабным стал проект по переработке медного лома и печатных плат из отработанного электрооборудования для получения восстановленных металлов высокой степени очистки. Правда, есть проблемы с нехваткой специалистов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы могли бы найти возможность подготовить специалистов именно для этого производства, чтобы молодые ребята после школы, обучившись, пройдя практику, уже приходили сюда работать и не уезжали в другие регионы». Максим Лобанов, советник президента компании-инвестора: «Если будет создана такая программа, то мы с удовольствием готовы в этом финансово поучаствовать, и готовы даже платить стипендии, чтобы люди потом пришли на наше предприятие работать».

Монтажные работы на предприятиях ещё идут, но к работе уже приступили. По итогу инвестиционные проекты этих трех компаний создадут в Мценске полтысячи рабочих мест. Оборудование, независимо от сферы деятельности предприятий, исключительно высокотехнологичное. Таким образом, только в рамках сегодняшних соглашений, инвестиции компаний составят почти 6,5 миллиардов рублей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Отрадно, что старые цеха, которые в 90-е годы были практически брошены, сегодня обновляются. И я убежден, что в дальнейшем многие инвесторы придут именно сюда, на мценскую землю».

Основные льготы, которые получают резиденты ТОСЭР, в основном касаются налогов. Налог на прибыль, например, в первые пять лет составит всего 5%. Эти налоги будут идти в областной бюджет. В течение следующих пяти налоговых периодов налог вырастет до 12% и распределится следующим образом: 10% - в областной бюджет, 2% - в федеральный. Земельный налог и налог на имущество в первую пятилетку компании и вовсе платить не будут.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это срочные льготы на определенный промежуток времени. Они требуют от новых резидентов, в рамках подписанных сегодня соглашений, фиксированной заработной платы, фиксированного количества новых рабочих мест и фиксированный объем инвестиций. Я напомню, что у нас минимальная планка, до которой мы будем двигаться, это обеспечение 5 миллиардов рублей инвестиций в город Мценск и создание чуть менее тысячи рабочих мест».

На территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» свободными остаются ещё 35 участков, которые будущие резиденты могут арендовать без торгов. А получить статус резидента можно за 21 день.









Антон Киселёв

15 октября 2019 года







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