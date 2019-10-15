Новости версия для печати Кто в ответе за октябрьское тепло? В Орловской области вот уже вторые сутки днем столбик термометра поднимается к 20-градусной отметке, что нетипично для октября.



В Орловском гидрометеоцентре говорят - до выходных понижение температуры не предвидится. И рассказали, кто в ответе за такую теплую погоду.

Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометеоцентра: «Мощный антициклон, который пришел с юго-запада нашей страны, принес с собой такой теплый воздух. Климатические температурные нормы превышены, но это не является каким-то аномальным явлением для нашей области».





Юлия Опанасюк

15 октября 2019 года







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