Новости версия для печати Орловская область принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес» На землях лесного фонда в Урицком районе высадили 700 саженцев красного дуба.



Деревья занялись площадь 0,6 га. В мероприятии принимали участие коллективы Управления лесами Орловской области, администрации Урицкого района и КУОО «Орловское лесничество».



Напомним, Всероссийская акция проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесов. Она продлится до 31 октября. Активисты продолжат работы по посадке леса, очистке лестных массивов от захламленности. Кроме того, будет организована деятельность по заготовке семян. В образовательных учреждениях пройдут познавательные мероприятия, направленные на популяризацию знаний о лесе.













Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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