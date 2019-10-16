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среда
16.10.2019
10:53:13
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Орловская область принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»На землях лесного фонда в Урицком районе высадили 700 саженцев красного дуба.
Деревья занялись площадь 0,6 га. В мероприятии принимали участие коллективы Управления лесами Орловской области, администрации Урицкого района и КУОО «Орловское лесничество».
Напомним, Всероссийская акция проводится в целях привлечения внимания к проблеме сохранения лесов. Она продлится до 31 октября. Активисты продолжат работы по посадке леса, очистке лестных массивов от захламленности. Кроме того, будет организована деятельность по заготовке семян. В образовательных учреждениях пройдут познавательные мероприятия, направленные на популяризацию знаний о лесе.
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