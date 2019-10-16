Новости версия для печати Правила выгула собак орловцы могут обсудить сегодня на публичных слушаниях Слушания пройдут в малом зале городской администрации.



Напомним, правила благоустройства и санитарного состояния предлагается дополнить требованиями к собаководам исключить неконтролируемое перемещение животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и во дворах. Кроме этого, хозяева собак должны обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животных. Также выгул запрещается на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадках, кладбищах и пляжах.



Желающих высказать свои предложения ждут сегодня в 16:00 часов в мэрии Орла.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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