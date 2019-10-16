Новости версия для печати Орловские хоккеисты приехали из Беларуси с «золотом» Там прошел международный турнир по хоккею с шайбой.



Участие в турнире приняли шесть команд из России, Украины и Латвии. Каждая команда провела пять матчей по кругу. В итоге орловская «Молния» прошла весь турнир без поражений и заняла первое место.



Лучшим игроком в нашей команде был признан Егор Артемов. За «старание и самоотдачу» организаторы отметили Михаила Пилюгина, за «волю к победе» - Игоря Загрядского.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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