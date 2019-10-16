Новости версия для печати В Орловской области снижается продуктивность охотничьих угодий Цифры приведены в документах к госпрограмме.



Речь идет о государственной программе Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Так, в приложениях отмечается, что в регионе произошло резкое изменение продуктивности охотничьих угодий. Если в 2017 году при плане в 14 рублей с гектара в итоге смогли извлечь только шесть рублей, В 2018 году фактические значения оказались выше планируемых (7 рублей/7,63 рубля). В текущем году планируемое значение продуктивности оказалось равным факту (8,3 рублей).



Так же, среди прочего, в документе отмечается, что с 2017 года доля нарушений, по которым были вынесены «обвинительные» заключения традиционно остается выше планируемых значений.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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