Новости версия для печати В поселке Залегощь сгорел автомобиль ЧП обошлось без пострадавших.



Сообщение о возгорании автомобиля в поселке Залегощь поступило спасателям в половине третьего ночи. В результате пожара автомобиль «Иж-2126» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и одиннадцать - на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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