Новости версия для печати Орел присоединился к Всероссийской акции «День музеев для российских кадет» Мероприятие в четвертый раз принял военно-исторический музей.



В день проведения акции в Орле в ряды Юнармии влились воспитанники Большекуликовской школы Орловского района. Для них провели экскурсию по экспозиции военно-исторического музея. После прошла церемония посвящения в кадеты. Ребята дали клятву кадетов и получили отличительные знаки. 50 новоиспеченных юнармейцев и 5 кадетов вступили в ряды военно-патриотического движения.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Кадетству более 300 лет. 176 лет с момента основания Бахтина кадетского корпуса. И все это время эти учебные заведения выпускали элиту российского общества. Люди, которые были не только видными военачальниками, но и государственными деятелями. Поэтому очень важно, что помимо изучения военного дела, наши юные кадеты были культурно образованы и посещали наши музеи».









Надежда Невматулина

16 октября 2019 года







На главную страницу





