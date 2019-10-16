Новости версия для печати Пострадавший мальчик сообщил, что «какой-то мужчина скинул его» В Орле следователи продолжают расследовать ЧП, произошедшее накануне на улице 8-го Марта. Там из окна 13-го этажа выпал 11-летний подросток. За первыми шагами следствия на месте происшествия наблюдал Иван Суверин.



Когда к месту ЧП прибыли спасатели, очевидцы уже сняли мальчика с карниза подъезда, куда он упал, и передали его медикам скорой помощи. Кровельная жесть и деревянная обрешетка внутри навеса смягчили удар и спасли ребенку жизнь. По словам свидетелей, мальчик серьезно пострадал, но находился в сознании. Он сказал, что «какой-то мужчина скинул его».



Вслед за спасателями к месту ЧП прибыли полицейские и следователи. Им и пришлось искать следы предполагаемого злоумышленника. Эксперты начали изучать место действия шаг за шагом. В частности, на внешнем отливе закрытого окна квартиры они обнаружили оттиск стопы пострадавшего.



Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Следствием проводятся неотложные следственные действия, а также процессуальные действия - осмотр места происшествия, территории подъезда и квартиры. В настоящее время расследование находится на контроле у руководителя Следственного управления».

Анатолий Щуров лично прибыл на место происшествия, уточнил задачи своим сотрудникам, а также пообщался с отцом пострадавшего мальчика.



Отрабатывая все версии произошедшего, следователи изучают контакты подростка.



Как выяснили правоохранители, семья, где случилась беда, являлась благополучной - интеллигентные родители, умеренный достаток, мальчик хорошо учился и занимался спортом. Соседи также отзываются о семействе только положительно. Как сообщили нам в детской областной больнице, пострадавший ребенок госпитализирован в реанимацию, состояние его характеризуется как тяжелое. Что на самом деле случилось на улице 8-го Марта - на этот вопрос и предстоит ответить следствию.









Иван Суверин

16 октября 2019 года







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