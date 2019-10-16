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Проблемы виднее на местах

Народные избранники Орловской области вот уже в пятый раз за год проводят Дни областного совета в районах. На этот раз посетили Сосковский. Интересовались не только проблемами района, но и успехами. Чем гордится район, и в чем просят помощи?

Обсудить существующие проблемы и найти реальные пути их решения - такова цель посещения Сосковского района депутатами Орловского облсовета. В рамках выездного заседания работало одновременно несколько площадок. В повестке - экономические вопросы. Еще народным избранникам предстояло учесть нужды района при формировании бюджета на следующий год. В первую очередь здесь просят выделить средства на ремонт моста, для этого нужно два с половиной миллиона рублей.

Роман Силкин, глава Сосковского района: «Это тот мост, который соединяет одно часть населенного пункта с другой. Мосту 20 лет. Он уже не соответствует требованиям безопасности. На данный момент ПСД полностью готова».

Председатель облсовета Леонид Музалевский пообещал предпринять все возможное, чтобы найти средства для ремонта моста.

Просили и средства на реконструкцию парка, а также есть желание войти в программу и построить в районе многофункциональную спортивную площадку. В этом году уже, кстати, «вдохнули новую жизнь» в старый спортзал. В Сосковской средней школе в рамках партийного проекта «Детский спорт» снесли перегородки между кабинетами, заменили окна, обновили стены, потолок. Здесь стало теплее и светлее. Потратили на это шестьсот тысяч рублей. Еще на двести тысяч закупили спортоборудование.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «С учетом 2019 года, мы уже отремонтировали 110 спортивных залов. Это хорошо для наших детей, они больше времени будут проводить в секциях, в спортзалах».

В День облсовета в районе обсудили вопросы здравоохранения, образования, а для старшеклассников провели парламентский урок.

В свою очередь руководство района сообщило, что за последние три года в районе смогли избавиться от кредиторской задолженности, а также рассказали об успехах в сельском хозяйстве.




Анна Вайсергисер
16 октября 2019 года

 


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