Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Что на самом деле случилось на улице 8-го Марта? Следователи отрабатывают все возможные причины. Мы побывали на месте ЧП и пообщались с очевидцами.



- Что им стоит мост достроить? Почему в Сосковском районе проблема не решается, хотя документация разработана? О чем еще говорили, и чем делились местные жители на встрече с областными парламентариями? Мы побывали на выездном заседании.



- В полку кадет прибыло. 50 новобранцев дали клятву в военно-историческом музее. Мы знаем, зачем ребята идут в кадеты.



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Вести-Орёл

16 октября 2019 года







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