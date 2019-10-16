Новости версия для печати В Ливнах опознали таинственный труп Страшную находку на территории Ливенского завода противопожарного машиностроения 20 сентября сделал случайный прохожий. В зарослях кустов и травы за заброшенным зданием он нашел почти полностью скелетированный труп мужчины. Несчастный стоял на коленях, к телу был привязан провод.



По информации газеты «Уездный город», 57-летний мужчина – житель Должанского района - в июне проходил лечение в Ливенской больнице. После выписки домой не вернулся. Как оказался на территории предприятия – не известно. Родные по одежде опознали погибшего. Установлено, что его смерть не была криминальной.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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