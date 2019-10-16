Новости версия для печати Налоговики приглашают орловцев на День открытых дверей Он пройдет во всех службах региона.



В рамках мероприятия специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Кроме того, в День открытых дверей для посетителей инспекций будут проведены семинары и лекции, на которых они познакомятся с работой онлайн-сервисов ФНС России и доступными способами оценки качества обслуживания в налоговых органах



Мероприятие состоится 25 октября с 9:00 до 20:00.





Анастасия Дорохова

16 октября 2019 года







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