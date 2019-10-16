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Храм Михаила Архангела в Орле не пострадал ни от огня, ни от воды

Пожар в орловском храме, который расположен в самом центре города, произошел накануне. Огонь вспыхнул на высоте и подход к нему осложняли леса - идет ремонт фасада церкви. Однако возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, специалисты устанавливают, что стало причиной пожара и размер ущерба.

Дым над куполом храма был заметен с большой дистанции. Его источником послужили горящий строительный хлам и схватившиеся пламенем конструкции лесов. С учетом исторической и культурной ценности объекта, в МЧС объявили повышенный ранг пожара и стянули к месту ЧП максимум людей и техники.

В очаг пожара, который составил 10 квадратных метров, бойцам пришлось подавать рукава по строительным лесам. Как только ствольщики достигли купола, коллеги внизу подали воду, и в течение нескольких минут огонь удалось усмирить.

Когда огнеборцы заканчивали свою работу, у дознавателей МЧС она только начиналась. Строители, ремонтировавшие купол, заверили: никаких огнеопасных работ на кровле не проводилось. Однако искру, достаточную для возгорания, может высечь и лом, и молоток. Кроме того, пожарные не исключают, что рабочие, по своему обыкновению, могли устроить на кровле перекур.

Впрочем, серьезных последствий для храма пожар, похоже, не имел. Ни от огня, ни от воды внутреннее убранство храма не пострадало.




Вести-Орёл
16 октября 2019 года

 


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