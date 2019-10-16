Бюджет Орловской области 2020 года, по предварительным подсчетам, будет сбалансированным

|
среда
16.10.2019
17:21:50
|
|
Бюджет Орловской области 2020 года, по предварительным подсчетам, будет сбалансированнымОн составит 33,7 млрд. рублей. Основная часть денег пойдет на реализацию региональных госпрограмм. Доходы и расходы обсудили на расширенном заседании комитета по экономической политике Облсовета.
Согласно отчету главного финансиста области, налоговые и неналоговые доходы ожидаются в объеме больше 21 млрд. рублей. А расходы будут распределяться так:
- на образование - 7 млрд. рублей;
- на здравоохранение - больше 6,5 млрд. рублей;
- на социальную поддержку уйдет 6 млрд. 300 млн. рублей;
- на транспортную систему - 4,3 млрд. рублей;
И почти 4 млрд. будет потрачено на реализацию национальных проектов. Но здесь около 3-х млрд. рублей даст федеральный бюджет. Особое внимание - нацпроекту «Демография». На выплаты многодетным родителям при рождении малышей выделено больше 500 млн. рублей.
Продолжится финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги». Он включает в себя ремонт автотрасс - 71 километров региональных дорог, 15 километров городских, 20 километров дорог местного значения.
Будет продолжено строительство ФАПов.
Кроме распределения расходов, областные власти ведут работу по снижению долга.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта