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Бюджет Орловской области 2020 года, по предварительным подсчетам, будет сбалансированным

Он составит 33,7 млрд. рублей. Основная часть денег пойдет на реализацию региональных госпрограмм. Доходы и расходы обсудили на расширенном заседании комитета по экономической политике Облсовета.

Согласно отчету главного финансиста области, налоговые и неналоговые доходы ожидаются в объеме больше 21 млрд. рублей. А расходы будут распределяться так:

- на образование - 7 млрд. рублей;
- на здравоохранение - больше 6,5 млрд. рублей;
- на социальную поддержку уйдет 6 млрд. 300 млн. рублей;
- на транспортную систему - 4,3 млрд. рублей;

И почти 4 млрд. будет потрачено на реализацию национальных проектов. Но здесь около 3-х млрд. рублей даст федеральный бюджет. Особое внимание - нацпроекту «Демография». На выплаты многодетным родителям при рождении малышей выделено больше 500 млн. рублей.

Продолжится финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги». Он включает в себя ремонт автотрасс - 71 километров региональных дорог, 15 километров городских, 20 километров дорог местного значения.

Будет продолжено строительство ФАПов.

Кроме распределения расходов, областные власти ведут работу по снижению долга.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Объем государственного долга в 2020 году планируется со снижением к уровню 2019 года на 247,8 млн. рублей и составит на 1 января 2021 года 17 млрд. 680 млн. рублей».



Татьяна Напольских
16 октября 2019 года

 


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