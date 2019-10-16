Новости версия для печати В Орле - ни дня без ДТП Сегодня в микрорайоне Зареченском столкнулись автомобиль и маршрутный автобус, из-за чего движение было полностью парализовано, и чтобы выехать на работу, людям приходилось искать объездной путь. Вплоть до движения по встречной полосе.



Видео прислали нам жители областного центра. Видео сопровождались комментариями о том, что пробки в районе - явление ежедневное и ситуация обостряется. Происходят столкновения. Что же касается ситуации по региону, то, как сообщают ГИБДД - за сутки на дорогах области произошло 16 ДТП, один человек пострадал.





Мария Семак

16 октября 2019 года







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