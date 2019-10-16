Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Посчитали доходы и определили расходы: депутаты областного совета рассмотрели на комитете главный финансовый документ Орловщины. На что и сколько планируют потратить?



- Действенные меры профилактики. В регионе продолжается вакцинация против гриппа.



- Ни туда, ни обратно: сегодня в орловском микрорайоне «Алроса» случился транспортный коллапс. Расскажем, что стало причиной.



- Работа на выезде: региональный парламент провел заседание в Сосковском районе. Какой помощи там ждут от областной власти?



- Чтят историю страны с юных лет. Ряды юнармейцев пополнили новобранцы. Наша съемочная группа присутствовала на торжественной церемонии посвящения.



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Вести-Орёл

16 октября 2019 года







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