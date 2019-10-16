Новости версия для печати В Орловской области продолжается вакцинация от гриппа Прививки уже сделали 169 тысяч человек, что составляет почти 30% от всей численности населения Орловщины.



Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация проводится в детских садах, школах, поликлиниках по месту жительства - как во взрослых, так и в детских. В первой детской поликлинике Орла получили новую партию вакцины - более трех с половиной тысяч доз. Всего же в учреждениях прививку получили более четырех тысяч маленьких пациентов.



Светлана Шитухина, заведующая первым педиатрическим отделением Детской поликлиники № 1 г. Орла: «Осложнений не было - ни температурной реакции, ни каких-то местных реакций. Вакцина переносится хорошо».

Как отмечают специалисты, за предыдущие пять лет случаев осложнений после вакцинации отмечено не было. Что касается действия прививки - иммунитет вырабатывается в течение 8-12 дней и сохраняется до года. На данный момент в регионе случаев гриппа на территории области не зарегистрировано. А с жалобами на ОРВИ и простуду к медикам обратилось больше 4000 жителей региона.





Мария Семак

16 октября 2019 года







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