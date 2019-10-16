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В Орловском краеведческом музее открылась выставка Товарищества орловских художников

Эта организация объединяет как профессионалов, так и любителей - всех, кто не мыслит свою жизнь без творчества в самых разных его проявлениях. И вот, на суд зрителей представлено то, над чем последнее время работали художники.

Цветы, пейзажи родной Орловщины и соседних регионов, портреты и натюрморты. Каждый из авторов видит мир в только ему присущих цветах и формах. В выставке всегда с удовольствием принимают участие и уже состоявшиеся мастера, и те, кто только ищет свой путь.

Геннадий Бабакин, председатель Товарищества орловских художников: «Это уникальный творческий союз, который объединяет в себе и профессиональных художников, и тех, кто занимается художественной фотографией, народными промыслами. Мы объединили всех творческих людей, которые, несмотря на способ своего выражения, имеют возможность показать свое творчество, донести его до зрителя».

В этот раз зрителю представляются 20 авторов и 42 работы. В основном, это масло, акварель и немного графики. Интересны, например, работы Олега Маслия. Это картины-загадки, картины-головоломки, над которыми, как над ребусом, можно задержаться надолго.

Олег Маслий, художник: «Множество людей - множество мыслей. Каждый мыслит по-своему, и каждый пишет по-своему. Как раз на этой выставке это и выражено - у всех совершенно разные работы, многообразие».

Краеведческий музей много лет дружит с товариществом художников, неизменно предоставляя ему площадки для своих выставок. Заняться творчеством, в частности рисованием, никогда не поздно, - говорят художники. Многим из них приходится работать и с детьми, и уже с взрослыми людьми, которые по разным причинам взяли кисть и карандаш в руки, когда им было уже «далеко за...». Дорога в творческую жизнь не заказана никому.

Елена Федоринова, художник: «В Товарищество орловских художников нужно вступать. Когда человек рисует, но никогда не был художником и не учился, а только в возрасте приходит к этому - обязательно нужно вступать в товарищество, где такие же по духу люди, которые поддержат и вдохновят».

Поздравить товарищество с открытием выставки пришел замечательный орловский художник Владимир Неделин, музею он преподнес энциклопедию о русских крепостях со своими иллюстрациями, а всем собравшимся пожелал оставаться ищущими и творческими людьми.




Эва Стасюлевич
16 октября 2019 года

 


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