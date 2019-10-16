Новости версия для печати Собаки-пенсионеры ищут хозяев Сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД ищут новых хозяев для трех служебных собак. Они заслуженно вышли на пенсию, но не потому, что уже постарели, а по выслуге лет. В полиции больше 8 лет собаки службу не несут. Эльбар, Эва и Бой - так зовут собак. Полицейские характеризуют их как смелых и верных товарищей. Сотрудники ведомства в этом убеждались не раз, выходя вместе с пушистыми напарниками в рейды.



Эльбар, Эва и Бой - не простые собаки, а с опытом работы. Правда, свое уже отслужили в полиции. Порядка 8 лет немецкие овчарки помогали в поиске правонарушителей, взрывчатых веществ и расследовании различных преступлений. Сейчас они на заслуженном отдыхе.



Надежда Михайлова, ветеринарный врач Центра кинологической службы регионального УМВД России по Орловской области: «На данный момент у нас находится три служебные собаки предпенсионного возраста. Мы ищем, кому бы их отдать в добрые руки, потому что собака доживает у нас до 8 лет, а дальше уже начинается пенсия».

Живут овчарки, в среднем, 15 лет. Так что впереди еще полжизни. Все три собаки очень активные, резвые, ловкие, натренированные и сильные. Со своими напарниками они работали по общерозыскному профилю. Эльбар более спокойный, Эва - дама с характером. Они, кстати, брат и сестра - статные немецкие овчарки. А Бой – просто замечательный пес с черным окрасом, при необходимости и в нем могут проснуться защитные качества.



Надежда Михайлова, ветеринарный врач Центра кинологической службы регионального УМВД России по Орловской области: «Он раскрывал не одну кражу, не одно убийство. Собака сама по себе добродушная, активная, имеет караульные качества - подойдет для охраны частного дома, для охраны какого-то объекта. Лучше собачки вам не найти».

Эти добрые и умные четвероногие станут надежными защитниками, а самое главное - верными друзьями. Все интересующие вопросы можно уточнить по номерам телефона дежурной части Центра кинологической службы регионального УМВД: 40-03-37; 40-05-41.









Всеволод Трифонов

16 октября 2019 года







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